الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
سوق السعودية
11,211.1
0.75%
84.06
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة
162.1
(1.82%) 2.90
الشركة التعاونية للتأمين
138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية
120.6
(1.09%) 1.30
شركة دراية المالية
5.2
(1.76%) 0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب
38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني
22.39
(-0.04%) -0.01
شركة موبي الصناعية
11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد
26.3
(0.92%) 0.24
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.32
(0.98%) 0.11
شركة المنجم للأغذية
54.5
(0.65%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية
123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة
27.24
(-0.07%) -0.02
شركة الوطنية للتأمين
13.9
(1.53%) 0.21
أرامكو السعودية
25.44
(1.03%) 0.26
شركة الأميانت العربية السعودية
15.51
(0.71%) 0.11
البنك الأهلي السعودي
44.1
(-0.23%) -0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
26.68
(0.60%) 0.16
إنفوجرافيك
أرباح بنك الجزيرة
الخميس 29 يناير 2026 21:1
|
1 دقائق قراءة
