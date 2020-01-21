الخميس 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 العدد 9607

- مؤسس المركز العالمي للتنافسية لـ"الاقتصادية": تأثير «كورونا» في الاقتصاد الدولي مجهول
- انطلاق حملات تفتيشية على أسواق جدة التجارية .. الأحد المقبل
- الرئيس التنفيذي لـ«سابك»: نتائجنا إيجابية عند استبعاد مخصصات «ابن رشد» .. ولن نتخارج منها
- «هيتاشي اليابانية»: مستقبل إيجابي لصناعة الخطوط الحديدية في المملكة
- 78.5 مليار ريال مشتريات المصارف من السندات الحكومية في 2019 .. الأعلى في 3 أعوام
- «إتمام»: اعتماد 109 مخططات سكنية بمساحة 179 مليون متر مربع
- «الجمارك»: 3 فرق لتدقيق بيانات الشركات الكبرى في «الشرقية»
- بسبب تقلبات الليرة ومشكلات اقتصادية .. H.S.B.C يعتزم التخارج من تركيا
- بعد موجة تراجع .. مشتريات فترة المزاد تعيد الأسهم السعودية إلى الارتفاع
- «نمو» تهبط للجلسة الثالثة .. وقيمة التداول تستقر عند 12.8 مليون ريال