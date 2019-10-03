السبت 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 العدد 9497

- "الخزانة الأمريكية" تهدد بفرض عقوبات كبيرة جدا تشل الاقتصاد التركي
- 27.5 % من أصول العالم العابرة للحدود تقع في بلاد المصارف .. 7.29 تريليون دولار
- «رينو» تطوي صفحة غصن .. إقالة المدير العام تنعش أسهمها في بورصة باريس
- مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
- «هيئة السوق» تعتمد 12 مكتبا لمراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها
- 279 مشروعا أسندت لـ «تطوير للمباني» منذ إطلاقها .. و 20 شركة تعليمية تعود لسعوديين
- 55 % من فرص «الأوقاف» الاستثمارية أراض وعمارات
- لبنان تواجه أزمة وقود بسبب شح الدولار .. وشبح الإفلاس يهدد المحطات
- «إيني» تبدأ التنقيب في قبرص خلال النصف الأول من 2020
- مصاف آسيوية تصطدم بارتفاع التكاليف بفعل زيادات أسعار الشحن