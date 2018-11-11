- الأسهم السعودية تضيف 15 مليار ريال إلى قيمتها السوقية وتستعيد حاجز 7500 نقطة
- عملاق صناعة السيارات كارلوس غصن يسقط في شبهة مخالفات مالية «كبيرة»
- "الحبوب" لـ"الاقتصادية": 26 مليون طن واردات المملكة من القمح خلال 10 سنوات
- "جولدمان ساكس": هبوط واسع للدولار وتباطؤ النمو الأمريكي في 2019
- "بيتكوين" تهوي دون 5 آلاف دولار .. أدنى مستوى في عام
- اندماج إعلامي في أستراليا ينهي مسيرة 177 عاما لـ"فير فاكس"
- رئيس مجموعة «نيسان» يسقط في شبهة مخالفات مالية كبرى
- 11.7 مليار ريال قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية
- الملك: نمر بنقلة تنموية .. وماضون في الإصلاح والحوكمة