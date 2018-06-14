- تونس ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام
- وزراء في أوبك لـ "الاقتصادية": الأسعار ليست هدفا للمنتجين التركيز على إصلاح أساسيات السوق
- الذهب يواصل مسيرة التراجع تحت ضغط الدولار .. فقد 40 دولارا في 9 أيام
- بعد نفاد المخزون .. العملات المعدنية تشح في مكاتب الصرافة بمكة
- الأسهم السعودية تتراجع في أول أسبوع بعد إجازة العيد
- 5.9 مليار دولار تدفقات نازحة من الأسواق الناشئة في أسبوع .. الأعلى منذ 2015
- الزنك يسجل أقل سعر في 10 أشهر وسط تكهنات بزيادة في المعروض
- حرب تجارية معلنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
- واشنطن قد تفرض رسوما 20 % على السيارات المستوردة
- اتفاق أوروبي تاريخي .. اليونان تخرج من وصاية دائنيها وتعود لأسواق العالم