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العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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الاربعاء 16 ربيع الآخر 1439 هـ. الموافق 03 يناير 2018 العدد 8850
الاربعاء 16 ربيع الآخر 1439 هـ. الموافق 03 يناير 2018 العدد 8850