"المركزي اليمني" يدرس إصدار فئات جديدة من العملة

قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في البنك المركزي اليمني، أن البنك يدرس إمكانية إصدار فئات جديدة من العملة ، وعلى رأسها فئة 1000 ريال. وأكد أن العملة الجديدة التي تمت طباعتها في روسيا لم تختلف في تصاميمها عن العملة القديمة سوى أنها حملت توقيع محمد عوض علي بن همام محافظ البنك المركزي الجديد الذي عينه الرئيس اليمني أخيرا بعد قرار نقل البنك إلى عدن، نافيا صحة الصورة المتداولة عن طباعة فئة 1000 ريال يمني.

وفي السياق ذاته، أبلغ "الاقتصادية" صلاح باتيس عضو مجلس شورى قبائل التحالف اليمنية، أن وصول العملة الجديدة يعني انتهاء أزمة السيولة التي كانت الحكومة الشرعية تعانيها أخيرا وبالتالي استعداد الحكومة الشرعية لصرف رواتب جميع الموظفين الحكوميين في الدولة ، حيث بدأت عدة لجان تم تشكيلها من الحكومة اليمنية بمباشرة عملها في الميدان وتسليم أفراد الجيش الوطني رواتبهم بعد التأكد من الذين لا يقاتلون في صفوف الانقلابيين والحوثيين".

وأضاف، أن جميع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بدءا من نقل البنك المركزي إلى عدن وانتهاء بطباعة العملة ووصولها إلى اليمن، وكل هذه الإجراءات قطعت الطرق أمام الانقلابيين الذين استخدموا الأموال المنهوبة من البنك المركزي. وكان أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية، ستقوم بإرسال الأموال الخاصة بالمرتبات إلى جميع المؤسسات الحكومية في جميع المحافظات اليمنية.

وأكد أبن دغر أن إعلان موازنة الدولة لهذا العام سيكون قريباً وأن الحكومة قد أولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة، ورعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، كما أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية ستعمل على استخدام نظام البصمة وتقنية المعلومات الحديثة في صرف الرواتب للأشهر القادمة بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي".