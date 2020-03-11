إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا بفيروس كورونا

ذكرت صحيفة تايمز أوف لندن اليوم الثلاثاء أن الأطباء شخصوا حالة وزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا بأنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا. كانت الوزيرة قد شعرت بإعياء يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن دوريس التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.