الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء صندوق بقيمة 25 مليار يورو للتغلب على أزمة كورونا

قالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن المفوضية ستنشيء صندوقا استثماريا للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

ومتحدثة بعد مؤتمر طارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد، قالت دير ليين إن صندوق الاستثمار سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليار يورو وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد.

وأبلغت مؤتمرا صحفيا في بروكسل "هذا الأداة الاستثمارية ستصل سريعا إلى 25 مليار يورو. لتحقيق هذا سأقترح على المجلس (الأوروبي) والبرلمان هذا الأسبوع الافراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليار يورو".

وقالت إن من المنتظر أن تبدأ الأموال بالتدفق في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.

وأبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نفس المؤتمر الصحفي "نحن جاهزون لاستخدام كل الأدوارت اللازمة".

وقال إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقديم سيولة للتصدي للأزمة. وأضاف أنه سيجري أيضا تخفيف قواعد المالية العامة للاتحاد والقواعد المنظمة للدعم الحكومي لتسهيل الانفاق العام.