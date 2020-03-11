متحدث «الصحة»: 20 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا».. ولا إصابات للأطفال

قال الدكتور محمد العبدالعالي متحدث "الصحة"، إن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في المملكة 47 عاما، ولا يوجد أي حالات إصابة بين الأطفال.

وأوضح العبدالعالي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أمس، عقب اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أن الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا جيد باستثناء حالة واحدة تعود لأمريكي، مشيرا إلى أن الإجراءات عند جميع المنافذ مستمرة لمنع تفشي "كورونا".

وأوضح أن إجراءات الحد من التجمعات هي إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، منوها إلى أن الإصابات بـ"كورونا" تشهد ازديادا حول العالم، وقال، "علينا أن نواصل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس".

وأشار إلى أنه من السهل وصول الجميع إلى المعلومات الصحيحة بشأن الفيروس، مشددا على أن الوقاية أساسية في منع انتشار "كورونا"، محذرا من الشائعات التي تحيط بانتشار الفيروس.

وقال إن كل الأجهزة المعنية تنسق بشكل جماعي لمواجهة "كورونا"، مؤكدا أن الكوادر الصحية تتمتع بالكفاءة اللازمة لمكافحة الفيروس، مرحبا بكل المبادرات التطوعية للمساهمة في مكافحة الفيروس، مبينا أن موظفين في وزارة الصحة يبادرون إلى المساعدة خارج ساعات عملهم، مشيرا إلى أن التوعية وسرعة الاستجابة حالتا دون انتشار "كورونا".

وأضاف أن الحالات المصابة بفيروس كورونا 20 حالة تتلقى العلاج في مناطق الرياض، مكة، والشرقية، والأمريكي المصاب يعتمد على التنفس الصناعي في العناية المركزة.

