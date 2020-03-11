متعاملون: اختناقات التصدير تحد من قدرة روسيا على زيادة إنتاج النفط

أفادت مصادر في السوق، بأن قدرة روسيا على زيادة إنتاج النفط سريعا عقب انهيار اتفاق عالمي لخفضه مقيدة باختناقات في قدرات التصدير.

ووفقا لـ"رويترز"، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مزيد من التحركات المشتركة بين المنتجين للحد من إنتاج النفط، عقب انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في نهاية آذار (مارس).

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قادرة على رفع إنتاج النفط بما يراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميا وربما بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من نحو 11.3 مليون برميل يوميا تنتجها حاليا.

لكن شحن تلك الكميات من النفط إلى خارج روسيا قد يكون أمرا معقدا بسبب اختناقات في البنية التحتية للتصدير. ويصل موسم الصيانة في المصافي الروسية لذروته في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) ما يعني أن مزيدا من الخام سيصدر بدلا من تكريره محليا.

كما لم تبرم روسيا بعد اتفاق تسليم هذا العام مع روسيا البيضاء التي تشتري في العادة 1.5 مليون طن من النفط الروسي شهريا. وستشحن روسيا نحو ثلث تلك الكمية إلى روسيا البيضاء في آذار (مارس)، لكن هناك حاجة إلى توجيه البقية إلى مكان آخر.

وقال مصدر في شركة نفط روسية كبيرة "ليس هناك الكثير من المتسع في خطوط الأنابيب لرفع الإنتاج بسبب صيانة المصافي وروسيا البيضاء ... كما أن زيادة الإنتاج ليست منطقية في ظل انخفاض أسعار النفط بالنسبة للمشاريع البحرية (مرتفعة التكلفة)".

وأحجمت شركات إنتاج النفط الكبرى في روسيا ووزارة الطاقة عن التعليق على الاختناقات المحتملة.

وقال مصدر في شركة تجارة تعمل في روسيا "الربيع هو أسوأ توقيت لروسيا لزيادة الإنتاج. الصيانة الموسمية في المصافي المحلية تؤدي إلى ارتفاع التصدير على أي حال، وبالتالي إذا أضفنا زيادة في الإنتاج فليست هناك طاقة تصدير كافية".