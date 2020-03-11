مختصون: رفع السعودية إنتاجها خطوة ذكية لتوسيع قاعدة عملائها والمحافظة على حصتها

رفع الإمدادات السعودية ستحقق عوائد مالية لشركة أرامكو على المدى البعيد.

قال لـ «الاقتصادية» مختصون خليجيون في قطاع النفط، إن إعلان «أرامكو» السعودية تزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا بدءا من نيسان (أبريل) المقبل، خطوة ذكية ستمكن المملكة من المحافظة على حصتها في السوق وتوسيع قاعدة عملائها؛ فضلا عن دخول أسواق جديدة استعدادا لمرحلة ما بعد تعافي الاقتصاد العالمي. وأوضح المختصون، أن دول الخليج المنتجة للنفط في مقدمتها المملكة لديها القدرة والنفس الطويل لتحمل تبعات نزول أسعار النفط إلى مستويات متدنية، نتيجة التكلفة المنخفضة للإنتاج. وقال عبدالرحمن الراشد؛ رئيس الاقتصاد والطاقة في مجلس الشوري، إن خطوة «أرامكو» برفع الطاقة الإنتاجية القصوى تتوافق مع ما أعلنته المملكة بعد فشل اجتماع «أوبك +» الأخير، وإن السوق النفطية ستخضع للعرض والطلب، وكل منتج يسعى للحصول على حصته في السوق النفطية. وأوضح الراشد؛ أن المملكة من أكبر المنتجين في العالم، لذا لا بد أن تكون لها الحصة الأكبر في السوق، وكذلك عملاء النفطـ، وهذه الخطوة ستمكّنها من ذلك. وأضاف أن «أرامكو» تسعى للمحافظة على حصتها الطبيعية في السوق النفطية التي دخلها منتجون هامشيون بدأوا في التصدير وحصلوا على حصص في السوق، مبينا أن الأسعار الحالية لا تناسب إلا كبار المنتجين وفي مقدمتهم السعودية التي كانت تضحي بحصص في السوق من أجل إيجاد استقرار وتوازن في السوق النفطية سواء من حيث الإمدادات أو الأسعار.

وأشار إلى أن «أرامكو» كانت تسعى لأن تكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين، وهذا كان ديدن المملكة في العقود الماضية حتى لو كان ذلك على حساب حصصها في السوق، حيث كانت تراعي ظروف المنتجين والمستهلكين في آن واحد.

وبين أن «أرامكو» بعثت برسالة واضحة وقوية مفادها إما أن يلتزم الجميع بدوره في المحافظة على استقرار السوق النفطية وتوازنها، وإلا فلتسع كل دولة للمحافظة على حصتها، وهذا ما قامت به بالفعل. من جانبه، قال حجاج بو خضور؛ المختص النفطي الكويتي، أن «أرامكو» تسعى من خطوتها إلى توسيع في قاعدة عملائها في الشرق الأقصى؛ واصفا الخطوة بالذكية نتيجة عدم التزام روسيا وتوافقها مع متطلبات «أوبك» الرامية لخفض الإنتاج لمواجهة التراجعات الحادة لأسعار النفط. ولفت إلى أن السياسة النفطية لروسيا تقوم على تقلبات مزاجية لا تقوم من منطلق اقتصادي وحرصا منها على استقرار السوق النفطية سواء من حيث الإمدادات والأسعار، لذا اتخذت المملكة مبادرة ذكية بزيادة الإنتاج وحصتها في السوق والتوسع في قاعدة عملائها. من جهته، قال كامل الحرمي؛ المختص النفطي الكويتي، أن خطوة «أرامكو» تستهدف أسواقا جديدة لدول أصبحت مستهلكة للنفط بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن «أرامكو» تسعى لتقديم أسعار مغرية لعملاء دائمين وجدد.

وأضاف أن الخطوة ستحقق عوائد مالية للشركة على المدى البعيد، كما أن عملاء «أرامكو» يمكنهم الاستفادة من خطوتها من خلال شراء كميات كبيرة وتخزينها لحين تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

