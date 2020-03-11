ارتفاع استثمارات المصارف السعودية 17.9 % خلال عام إلى 537.5 مليار ريال

ارتفعت قيمة استثمارات المصارف السعودية البالغ عددها 11 مصرفا إلى نحو 537.5 مليار ريال مقارنة بـ455.9 مليار ريال بنهاية عام 2018، مسجلة نموا 17.9 في المائة بما يعادل 81.6 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، فجاء البنك الأهلي الأعلى في قيمة الاستثمارات بنهاية 2019 بنحو 134.08 مليار ريال. تلاه "سامبا" بـ85.01 مليار ريال، وبنك ساب بـ60.48 مليار ريال.



في حين جاء بنك الرياض باستثمارات 53.36 مليار ريال، ومصرف الراجحي بـ46.84 مليار ريال، و البنك العربي بـ38.04 مليار ريال، و"الفرنسي" بـ31.45 مليار ريال.



أما بنك الجزيرة فبلغت استثماراته 27.62 مليار ريال، و"الاستثمار" بـ26.17 مليار ريال، ومصرف الإنماء بنحو 23.48 مليار ريال، وبنك البلاد بـ10.99 مليار ريال.



وبشأن الأكثر نموا لاستثماراته، تصدر بنك ساب بنمو 25.91 مليار ريال لتصل قيمة استثمارات البنك إلى 60.48 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بـ34.57 مليار ريال بنهاية 2018. وبنك ساب استحوذ في عام 2019 على البنك الأول (البنك السعودي الهولندي سابقا) الذي بلغت قيمة استثماراته بنهاية 2018 نحو 16.07 مليار ريال.



ثانيا حلت مجموعة سامبا المالية بنمو قيمته 18.66 مليار ريال، لتصل قيمة استثمارات المجموعة بنهاية 2019 إلى 85.01 مليار ريال مقارنة بـ66.35 مليار ريال بنهاية 2018.

فيما حل البنك الأهلي ثالثا بنمو قيمته 15.99 مليار ريال، لتبلغ قيمة استثماراته نحو 134.08 مليار ريال بنهاية 2019.



ورابعا البنك العربي بنمو قيمته 10.18 مليار ريال لتصل قيمة استثماراته إلى 38.04 مليار ريال، وخامسا بنك الرياض بنمو قيمته 5.37 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية 2019 إلى 53.36 مليار ريال.

وسادسا مصرف الإنماء الذي حقق نموا في قيمته بنحو 5.08 مليار ريال لتبلغ قيمة استثماراته بنهاية 2019 نحو 23.48 مليار ريال، وسابعا بنك البلاد الذي حقق نموا قيمته 4.52 مليار ريال، وثامنا مصرف الراجحي بنمو قيمته 3.78 مليار ريال.



فيما حل بنك الجزيرة تاسعا بنمو قيمته 3.57 مليار ريال، وعاشرا البنك السعودي الفرنسي بنمو قيمته 3.08 مليار ريال، والحادي عشر والأخير البنك السعودي للاستثمار بنمو قيمته 1.54 مليار ريال.



يذكر أن استثمارات المصارف تتوزع على عدة استثمارات منها استثمارات في أصول مالية حكومية وشبه حكومية مثل "سندات ومرابحة وصكوك" واستثمارات في أصول مالية لدى بنوك ومؤسسات مالية، واستثمارات في أصول مالية تخص "شركات" وآخرها "استثمارات أخرى"، وذلك علاوة على الصكوك وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار.



* وحدة التقارير الاقتصادية