منظمة التجارة العالمية تعلق كل اجتماعاتها بعد إصابة أحد موظفيها بكورونا

أعلنت منظمة التجارة العالمية أنّها علّقت كل اجتماعاتها حتى 20 مارس الجاري بعدما تبين لها إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في بيان "نأخذ صحة موظفي الأمانة العامة وموظفينا على محمل الجدّ ولهذا السبب اتّخذنا هذا القرار غير المسبوق" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الفرنسية".

وأضاف "نتابع الوضع من كثب وسنتخذ كل التدابير اللازمة لحماية الصحة والسلامة".