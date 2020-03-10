أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

أسفر فيروس كورونا عن وفاة 1,115 شخصا خارج أراضي الصين القارية، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية .

وقد تخّطى عدد الوفيات في ايطاليا ألف حالة الثلاثاء بعدما أعلنت السلطات 168 وفاة جديدة، في رقم قياسي للوفيات المسجّلة في 24 ساعة في ثاني أكثر البلدان تضررا من الفيروس بعد الصين بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "الفرنسية".