ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" في أمريكا إلى 696 ووفاة 25 

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 696 حالة بعد رصد 224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق مضيفة أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25 بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت الهيئة الأمريكية إن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية وفي العاصمة واشنطن بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية.

ويشمل الإحصاء 49 مريضا أعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض.