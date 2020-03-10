إصابة موظف بمنظمة التجارة العالمية بفيروس كورونا

قال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية اليوم إن أحد العاملين بالمنظمة التي مقرها جنيف اصيب بفيروس كورونا المستجد وإن المنظمة "تتخذ كل الاحتياطات الضرورية".

وسئل المتحدث دانيل بروزن التعقيب على تقارير بأن موظفا أصيب بالفيروس، فقال في رد بالبريد الالكتروني "نؤكد أن عضوا بهيئة العاملين بالمنظمة اصيب بفيروس كورونا. نتخذ كل الاحتياطات الضرورية ونراجع الوضع بشكل مستمر للوقوف على التطورات".

