"نيسان" تتجه للانسحاب من صندوق لرأسمال المخاطر مع "رينو" و"ميتسوبيشي"

قال مصدران، إن نيسان موتور ستنسحب على الأرجح من صندوق لرأسمال المخاطر تديره مع شريكتيها في التحالف رينو وميتسوبيشي موتور في إطار مساعي الشركة اليابانية لخفض النفقات والاحتفاظ بالسيولة.

ووفقا لـ"رويترز" أكد مصدران لديهما اطلاع على شؤون نيسان من الداخل أن الشركة ستتخذ قرارا رسميا بشأن الانسحاب من صندوق ألاينس فينتشر بنهاية الشهر الجاري. وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن المعلومات سرية.

وأشار أحد المصدرين إلى أن الخطوة المحتملة تأتي بعد أن قالت ميتسوبيشي، الشريك الأصغر لنيسان في التحالف، خلال اجتماع الأسبوع الماضي إنها لن تضخ مزيدا من الأموال في هذا الصندوق.

وقال المصدر الآخر إن قرار الانسحاب من الصندوق، ومقره أمستردام، محسوم تقريبا وأضاف "طبعا سننسحب".

وقالت متحدثة باسم نيسان إن تلك مجرد تكهنات ورفضت التعليق. وقال متحدث باسم ميتسوبيشي إن الشركة لم تتخذ قرارا بعد.

وذكر المصدر الأول أن ألاينس فينتشر يهدف للعثور على "فرص للتعلم" للتحالف من خلال الاستثمار في شركات ناشئة ومن المفترض أن تضخ كل شركة من الشركاء الثلاثة في التحالف 200 مليون دولار سنويا فيه لكن هذا المبلغ الكلي لم يتحقق أبدا.