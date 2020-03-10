بريطانيا تعتزم بيع سندات طويلة المدى بقيمة ملياري جنيه إسترليني

تعتزم بريطانيا بيع سندات خزانة طويلة المدى بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) تستحق السداد في 22 يناير 2049 بعائد قدره 1.75% سنويا.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الطرح يمثل عودة إلى سوق سندات الجنيه الإسترليني المتميزة والتي شهدت في السابق طرح سندات بقيمة 15.256 مليار جنيه إسترليني، مضيفة أنه من المقرر عقد مزايدة لبيع هذه السندات يوم 17 مارس الحالي، على أن يتم إعلان نتيجة الاكتتاب وتخصيص السندات للمكتتبين في اليوم التالي.

