السوق السعودية ترتفع 7% وسهم "ارامكو" يقفز بالنسبة العليا بعد زيادة الإمدادت

أغلقت الأسهم السعودية اليوم على مكاسب كبيرة تجاوزت 7 في المائة، فيما قفز سهم "أرامكو" بالنسبة العليا بعد إعلانها زيادة الإمدادات.

وأعلنت شركة أرامكو بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

و ارتفعت غالبية الأسهم القيادية بصدارة "أرامكو"، كذلك قفزت أسهم مصرف الإنماء و جبل عمر بأكثر من 9 في المائة، كذلك ارتفعت 26 شركة بالنسبة العليا وسط ارتفاع جماعي لغالبية الأسهم.

من جهته ارتفعت الأسواق الخليجة اليوم، حيث تصدر سوق دبي المالي مكاسب الأسواق الخليجة بعد ما أرتفع 7.3 في المائة، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنحو 5.5 في المائة، كذلك ارتفعت بورصة قطر 3.3 في المائة والبحرين بنحو 1.5 في المائة.

وتأتي هذه الارتفاعات على خلفية ارتفاع أسعار النفط اليوم، حيث قفز برنت بنحو 10 في المائة، عند 37.9 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام نايمكس بذات النسبة.

وصعد السوق السعودي 446 نقطة، ليغلق عند مستوى 6762 نقطة ودعم المؤشر العام من جميع القطاعات، فيما كان قطاع البنوك الأكثر دعما بعدما قفز بنحو 5.8 في المائة، تلاه قطاع المواد الاساسية والذي ارتفع بنحو 7.3 في المائة فيما شهد القطاع أعلى أحجام تداول منذ أغسطس الماضي.

كما ارتفع قطاع الطاقة اليوم بنحو 9.7 في المائة، بدعم سهم "أرامكو" والذي ارتفع بالنسبة العليا، ليغلق السهم عند مستوى 31.15 ريال، وبذلك يقفز السهم من أدنى مستوى له أمس بنحو 15.6 في المائة.

وبلغت السيولة المتداولة 7.8 مليار ريال كأعلى تداول يومي منذ ديسمبر الماضي، وذلك بعد تداول 336 مليون سهم عبر تنفيذ 312.8 ألف صفقة وهي التي لم تشهدها السوق خلال العامين الماضيين.