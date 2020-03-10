نتائج الفحص الحيوي تثبث عدم وجود علاقة وراثية بين نوري حبتور والذي يدعي بأنه ابنه المفقود

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عدم صحة ما يتم تداوله عن ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8/5/1417. وأوضح أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440 وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه تنفيذا للأمر الصادر من أمير المنطقة الشرقية، للإدارة العامة للأدلة الجنائية أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي نوري يسلم حبتور بالمواطن الذي يدعي بأنه ابنه المفقود.
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