"سامبا" يبرم اتفاقية مع الأمم المتحدة لدعم مبادرتها في مجال تمكين المرأة

أبرمت مجموعة سامبا المالية مع منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تعاون لتعزيز المساواة بين الجنسين في أسواق العالم، دعماً لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة، وذلك بالتزامن مع احتفالية العالم بيوم المرأة العالمي.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية سعادة الأستاذة رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية مع سعادة السفيرة ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، بحضور قيادات شركة السوق المالية السعودية (تداول) وعدد من كبار الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص السعودي، وذلك على هامش احتفال السوق المالية بفعالية قرع جرس افتتاح السوق للمساواة بين الجنسين بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وتقوم الاتفاقية على عدة أركان لتمكين المرأة من توسيع قاعدة المواهب العاملة من النساء، وتعزيز تنافسية الشركات، وتلبية متطلبات والتزامات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأن تعكس الشركات الشخصية المجتمعية التي يتوخاها الموظفون وأفراد المجتمع والعائلات، وتشجيع الاشتراطات الاجتماعية والاقتصادية بما يوفر فرصاً متساوية للمرأة والرجل، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت نشار أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص سامبا والتزامه بدعم المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة تلبية لرؤية المملكة 2030 وزيادة مساهمات هذا القطاع المهم من القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.

ويعد سامبا من المؤسسات المالية المعروفة بتمكين المرأة، حيث قام بتعيين الأستاذة رانيا نشار كرئيس تنفيذي للبنك كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب في المملكة، في خطوة تعكس وبكل تأكيد الإيمان العميق بالكفاءات الوطنية وبقدرة المرأة السعودية على تولي أرفع المناصب، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة للمملكة التي طالما كانت النصير والداعم الأول للمرأة السعودية.