حساب المواطن يودع 2.7 مليار ريال دفعة مارس شاملة تعويض تعديل أسعار البنزين

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم. حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 28 نحو 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع. كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن الدفعة الحالية شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين. مبينا أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب +0.5% عن الدفعة السابقة.

وأشار سلطان القحطاني إلى أن 53% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريال فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد المتحدث الرسمي للبرنامج أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% وشكل الذكور المستقلين 47%. موضحا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.