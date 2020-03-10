"اللجين": "ناتبت" التابعة تأسس 4 شركات ذات مسؤولية محدودة

أعلنت شركة اللجين القابضة أنه إلحاقاً لإعلانها على موقع تداول بخصوص حدث جوهري بشأن الشركة التابعة "ناتبت" ، فإن شركة اللجين تعلن أنه تبين لها قيام الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية - ناتبت ("الشركة التابعة") تأسيس أربع شركات ذات مسؤولية محدودة وهي :

1. شركة فواصل المتطورة للبتروكيماويات ("فواصل") - شركة ذات مسؤولية محدودة - رقم السجل الرئيسي: (4030369672) – تاريخه 16-3-1441هـ ، حسب مستخرج سجل تجاري بتاريخ 10-7-1441هـ .

2. شركة آفاق الاحترافية للكيماويات ("آفاق") - شركة ذات مسؤولية محدودة - رقم السجل الرئيسي: (4030369905) - تاريخه 20-3-1441هـ ، حسب مستخرج سجل تجاري بتاريخ 10-7-1441هـ .

3. شركة منة ("منة") - شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة - رقم السجل الرئيسي: (4030369566) – تاريخه 15-3-1441هـ ، حسب مستخرج سجل تجاري بتاريخ 13-7-1441هـ .

4. شركة أبراج التاج للصناعات البلاستيكية ("أبراج") - شركة ذات مسؤولية محدودة - سجل تجاري رقم (4030369670) – تاريخه 16-3-1441هـ ، حسب مستخرج سجل تجاري بتاريخ 10-7-1441هـ .

وقد ظهر في قائمة كبار الملاك الرئيسيين على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 5 مارس 2020م تملك شركة منة ما نسبته 7.67% من أسهم شركة اللجين القابضة ، حيث توضح البيانات التاريخية للملاك الرئيسيين على موقع السوق المالية السعودية انخفاض ملكية الشركة التابعة (ناتبت) من 10.71% إلى 5.65% بتاريخ 2 مارس 2020م ثم اختفت تلك الملكية بتاريخ 3 مارس 2020م .

كما تبين لشركة اللجين القابضة أن شركة ناتبت التابعة كانت تمتلك تلك الشركات الاربع بنسبة 100% ، وادعت ادارة شركة ناتبت أنها باعت جميع حصصها في هذه الشركات و لم تعد تملك فيها حصصاً مطلقاً و لا تملك أي أسهم في شركة اللجين القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر ، و عند الرجوع لسجلات الشركات المذكورة المسجلة لدى وزارة التجارة المحدثة ، فإنه تبين عدم صحة ادعاء إدارة شركة ناتبت حيث أنها لا تزال تملك شركة منة بنسبة 100% وتملك 26% لكل من الشركات الأخرى الثلاث وحيث أن قيمة حصة شركة اللجين القابضة في الأصول المباعة من تلك الشركات يتجاوز 10% من صافي أصول شركة اللجين القابضة مما يتطلب الإفصاح عن ذلك لعموم المساهمين وفقاً للمادة 63 من لائحة الإفصاح .

ونظراً لملكية شركة اللجين القابضة في الشركة التابعة ، وما قامت به الشركة التابعة يشكل تغيراً في حقوق المساهمين في الشركة ، فقد طلبت شركة اللجين القابضة من شركة ناتبت التابعة ما يلي:

1. تفسيراً لعمليات شراء أسهم شركة اللجين القابضة من قبل شركة ناتبت التابعة ثم بيع و/أو نقل ملكيات تلك الأسهم .

2. مصادر تمويل عمليات شراء أسهم في شركة اللجين القابضة من شركة ناتبت التابعة وشركة منة و الشركات الثلاث الأخرى .

3. الأثر المالي لبيع شركة ناتبت التابعة لأسهم شركة اللجين القابضة .

4. سبب شراء أسهم في شركة اللجين القابضة والأثر المالي لشراء شركة منه لتلك الأسهم .

5. معلومات عن الشركات الأربع والغرض من تأسيسها و بيان عن أصولها.

6. معلومات عن التغيرات في ملكية شركة ناتبت التابعة في هذه الشركات .

7. الأثر المالي لبيع حصص شركة ناتبت التابعة في هذه الشركات .

8. إستخدامات الأموال المتحصلة من بيع أسهم شركة اللجين القابضة وحصص شركة ناتبت التابعة في هذه الشركات .

9. قائمة بالشركات الأخرى - إن وجد - التي تم تأسيسها من شركة ناتبت التابعه أو أي من الشركات الأربع ، ومعلومات عن رأس مالها ونشاطها و الغرض من إنشائها.

كما تنبه الشركة إلى أن عمليات شراء شركة ناتبت التابعة وكذلك شركة منة أو أي من الشركات الأربع لأسهم شركة اللجين القابضة يتعارض مع المادة 184 من نظام الشركات والتي تنص على ما يلي : "لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة" .

ويؤكد مجلس إدارة الشركة أنه سيواصل جهوده لتحمل مسؤولياته والتزامه بواجباته. إستنادا إلى قواعد طرح الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية ، ومنها المادة 63 والمتعلقة بالإفصاح عن أحداث معينة ، وحيث أن المعلومات المطلوبة جوهرية ومؤثرة على قيمة الورقة المالية وهي متوفرة عند الشركة التابعة فقط ، فإن الشركة تؤكد إخلاء مسؤوليتها عن تأمين المحافظة على سرية التطورات أعلاه .