"ملاذ للتأمين" تربح 18.3 مليون ريال قبل الزكاة في 2019 بارتفاع 17.4%

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حققت صافي ربح قبل الزكاة بلغ 18.365 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 15.630 مليون ريال في عام 2018 بارتفاع 17.498 %.

وقالت الشركة في بيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة المنسوب لمساهمي الشركة عام 2019م بنسبة 17.5% مقارنة بسنة 2018م بشكل جوهري إلى:

- الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) بنسبة 14.6%، نتيجة ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة في التأمين الصحي بنسبة 27.6% وفي تأمين المركبات بنسبة 11.0% و في تأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 1.4%.

- الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة (NEP) بنسبة 12.35% نتيجة الارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة في التأمين الصحي بنسبة 61%، وتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 8.42%، وذلك على الرغم من تراجع صافي الأقساط المكتسبة في تأمين المركبات بنسبة 5.48%.

- الإرتفاع في عمولة إعادة التأمين بنسبة 13%

- الانخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 7.41%

- الإرتفاع في صافي دخل الاستثمارات (لكلا من استثمارات حملة الوثائق واستثمارات حملة المساهمين) بنسبة 68.5%