"الحمادي" تربح 93 مليون ريال في 2019 بارتفاع 3.5%

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والإستثمار اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حققت صافي ربح بلغ 92.99 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 89.81 مليون ريال في عام 2018 بارتفاع 3.54 %.

وقالت الشركة في بيان: "تعود الزيادة في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة عن زيادة أعداد المرضى المراجعين للعيادات الخارجية و زيادة ليالي التنويم للعام الحالي و ذلك على الرغم من زيادة مصاريف التشغيل و المرتبطة بزيادة عمليات و أنشطة المجموعة. والزيادة في مصروفات الإستهلاك لممتلكات ومعدات مستشفى النزهة التي بدأت عملياتها خلال الربع الأول في العام السابق. والزيادة في تكاليف التمويل الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 وتمويل عمليات الشركة التابعة".