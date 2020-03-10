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أخبار الشركات- محلية

"المراعي" استقالة رئيس مجلس الإدارة وتعيين رئيس جديد

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت  شركة المراعي ("الشركة") اليوم عن استقالة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي ) ومن عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك نظراً لظروفه الخاصة، وقد تقدم باستقالته في 8 مارس 2020م، ووافق مجلس إدارة الشركة على استقالته في 9 مارس 2020م على أن تكون سارية من تاريخه.
كما قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 مارس 2020م تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس إدارة شركة المراعي (غير تنفيذي ) اعتباراً من تاريخه.

كما قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 مارس 2020م تعيين الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضواً في مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 9 مارس 2020م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي، علماً بأن موافقة مجلس الإدارة لا تُعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

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