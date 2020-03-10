"المراعي" استقالة رئيس مجلس الإدارة وتعيين رئيس جديد

أعلنت شركة المراعي ("الشركة") اليوم عن استقالة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي ) ومن عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك نظراً لظروفه الخاصة، وقد تقدم باستقالته في 8 مارس 2020م، ووافق مجلس إدارة الشركة على استقالته في 9 مارس 2020م على أن تكون سارية من تاريخه.

كما قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 مارس 2020م تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس إدارة شركة المراعي (غير تنفيذي ) اعتباراً من تاريخه.

كما قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 مارس 2020م تعيين الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضواً في مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 9 مارس 2020م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي، علماً بأن موافقة مجلس الإدارة لا تُعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.