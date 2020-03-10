الحصيلة العالمية لوفيات فيروس كورونا تتجاوز 4 آلاف

تجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 4 آلاف حالة وفاة، وفق ما أحصت فرانس برس، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة الى 4,011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.

وأدى انتشار الفيروس الى تعطيل قطاعات النقل في العالم وتسبب بإلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات الى الدورات الرياضية.

لكن في الصين انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يؤشر الى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في احصاء الاصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين.

كما أن جميع الوفيات ال17 الجديدة حصلت في مقاطعة هاوبي في وسط البلاد و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3,136.

وهذا هو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر يناير.

وأصيب أكثر من 80,750 شخص في الصين التي فرضت إجراءات غير مسبوقة في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

لكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج، لأن جهود الصين يمكن أن يقوضها دخول حالات مجددا من دول أخرى.

وهناك الآن 69 حالة مستوردة وفقا لمسؤولي الصحة الصينيين.

الرئيس الصيني يصل إلى ووهان لتفقد جهود المكافحة

قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، اليوم ‬حيث من المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.



كوريا الجنوبية تسجل 131 إصابة جديدة

سجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن 54 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.



منغوليا تسجل أول حالة إصابة

قالت منغوليا اليوم إن مواطنا فرنسيا يعمل في البلاد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ليصبح الحالة الأولى في البلاد. وأوضحت لجنة الطوارئ الوطنية في بيان أن المواطن الفرنسي وصل إلى منغوليا قادما من فرنسا عبر روسيا. وحددت الحكومة 42 شخصا التقى معهم المريض و 142 آخرين كانوا على اتصال وثيق معه.



تونس تتخذ جملة من الإجراءات

أعلنت تونس مساء اليوم، إيقاف الدروس في جميع المستويات توقيا من انتشار فيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي على إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس من بينها إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا واختصار الرحلات بين تونس و فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع. كما تم الاتفاق على ألاّ تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا، باستثناء روما، وتقرّر أيضا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.

يذكر أن السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق اليوم، إلغاء المناسبات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهر فيها فيروس كورونا،

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت ظهر اليوم ، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات.

بوركينا فاسو تعلن عن حالتي إصابة

أعلنت السلطات الصحية في بوركينا فاسو تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد بعد أن ثبتت إصابة زوجين بوركينيين قادمين من فرنسا. وأضافت المصادر أنه تم وضع المصابين وشخص ثالث احتك بهما في الحجر الصحي.



بنما تؤكد ظهور أول حالة إصابة

قال وزير الصحة في بنما إن الفحوص التي أجريت لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما أثبتت إصابتها بفيروس كورنا لتصبح الحالة الأولى من نوعها في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى.



البيت الأبيض: ترمب لم يخضع لاختبار الكشف عن كورونا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا رغم ان‭ ‬اثنين على الأقل من أعضاء الكونجرس الذين التقى معهم في الآونة الأخيرة أعلنا خضوعهما للحجر الصحي الذاتي بعد حضور مؤتمر مع شخص تأكدت إصابته بالفيروس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشمان في بيان "الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بكوفيد-19 كما لم تظهر عليه أي أعراض. الرئيس ترمب لا يزال في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب".



مقاطعة هيوجو اليابانية تسجل حالتي إصابة جديدتين

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن مقاطعة هيوجو سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا اليوم. وأضافت الوكالة أن الحالتين الجديدتين لممرضة في الأربعينات من العمر. وكان قد تأكد إصابة زميلة لها بالفيروس يوم الاثنين. أما الحالة الأخرى لمريض في الستينات من العمر ويخضع للعلاج في نفس المستشفى.

كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ذكرت أمس أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 1190 حالة.

تايلاند : 3 إصابات جديدة ترفع الإجمالي إلى 53

سجلت تايلاند ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى .53 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن وزارة الصحة في البلاد أن 19 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات. وكانت تايلاند قد سجلت أول وفاة بالفيروس في أوائل الشهر الجاري.

جيتس ومؤسسات خيرية أخرى تتعهد بتقديم 125 مليون دولار للتوصل لعلاج

تعهدت مؤسسة بيل وميلندا جيتس واثنتان من المؤسسات الخيرية الكبيرة الأخرى بتقديم 125 مليون دولار للمساعدة في الإسراع بتطوير علاج لفيروس كورونا سريع الانتشار والذي قالت عنه منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إنه يقترب من مستوى الجائحة. وستتركز الجهود على عقاقير جديدة يمكن استخدامها على الفور لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى المحتملة في المستقبل.

والهدف من المساعدات المالية هو ضمان أن يكون العلاج متاحا في الدول الفقيرة وأن يكون سعره في متناول الأفراد.

ولم يتم حتى الآن إقرار أي دواء مضاد للفيروسات أو أي علاج آخر لتحسين جهاز المناعة يمكن استخدامه لعلاج كوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه الفيروس.

وقال مارك سوزمان المسؤول التنفيذي لمؤسسة بيل وميلندا جيتس في بيان "الفيروسات مثل كوفيد-19 تنتشر بسرعة لكن تطوير الأمصال والعلاج لمنعها يسير ببطء".

باكستان: تسجيل 9 إصابات جديدة



سجّلت باكستان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر، بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي. وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند. من جهة أخرى أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخرج من المستشفى.

"غوغل" تحد من الزيارات الخارجية لمكاتبها بسبب فيروس كورونا

بدأت "غوغل" تقييد الزيارات إلى مكاتبها في سيليكون فالي وسان فرانسيسكو ونيويورك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي السادس من مارس، طلبت "غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" من موظفيها في ولاية واشنطن (شمال غرب) بالعمل من المنزل إذا أمكن. وفعلت شركة "آبل" الأمر نفسه، فيما تم تأجيل مؤتمر "تيد" المرموق الذي كان من المقرر عقده في ابريل في فانكوفر (كندا).

وبهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قال ناطق باسم "غوغل" إنه تم حصر "الزيارات الخارجية" لبعض مكاتب المجموعة بما فيها مقرها الرئيسي في ماونتن فيو في كاليفورنيا.

وستكون كل المقابلات المتعلقة بالتوظيف "افتراضية" بدلا من المقابلات التقليدية وجها لوجه.

كما ألغت المجموعة مؤتمرها المقرر عقده في مايو في سيليكون فالي، وهو يستضيف سنويا الآلاف من مطوري تكنولوجيا المعلومات من كل أنحاء العالم. وتهيمن "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل" على السوق السحابية العالمية عن بعد وبالتالي فهي تملك الموارد اللازمة لتنظيم عملها بشكل مختلف. وفي الولايات المتحدة، تعرض أكثر من 500 شخص للإصابة بفيروس كورونا المستجد توفي من بينهم 21 شخصا على الأقل.