تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وبحسب (د ب أ) خسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 19ر293 نقطة أو ما يعادل 49ر1% ليصل إلى 57ر19405 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15ر17 نقطة، أو23ر1%، ليصل إلى 82ر1371 نقطة.