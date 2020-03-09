عدد الوفيات بكورونا في أوروبا يتخطى 500

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في اوروبا 500 حالة مع تسجيل 97 وفاة اضافية في ايطاليا، بحسب احصاء لوكالة فرانس برس.وسجلت ايطاليا، البلد الاكثر تضررا بالفيروس في اوروبا، 97 وفاة في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات لديها منذ بدء انتشار الوباء على اراضيها الى 463، وفق حصيلة رسمية للسلطات الايطالية الاثنين.