ارتفاع عدد وفيات كورونا في لومبارديا الإيطالية إلى 333

قال مسؤول محلي اليوم إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، والتي تتحمل النصيب الأكبر من انتشار العدوى على مستوى البلاد، ارتفع إلى 333 من 267.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أحدث الأرقام لإجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد في وقت لاحق اليوم. وبلغ عدد الوفيات على مستوى البلاد أمس الأحد 366 بحسب ما ذكرت "رويترز".