الصحة العالمية: كورونا أصاب أكثر من 110 آلاف شخص في العالم وخطر حصول وباء بات فعليا جدا

نبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين الى ان "خطر حصول وباء" جراء فيروس كورونا المستجد الذي اصاب أكثر من 110 الاف شخص في العالم، "بات فعليا جدا".
وقال تيدروس ادانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي في جنيف "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فان خطر حصول وباء بات فعليا جدا. لكنه سيكون الوباء الاول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه".
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