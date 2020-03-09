ارتفاع حالات الإصابة بـ "كورونا" في ولاية نيويورك إلى 142

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اليوم إن عدد من أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في الولاية ارتفع إلى 142 من 105 في اليوم السابق.

وقال كومو في مؤتمر صحفي إن معظم الحالات توجد في مقاطعة ويستشستر التي يقيم بها محام من منهاتن يعتقد أنه سبب ظهور المرض في الولاية بحسب ما ذكرت "رويترز".

