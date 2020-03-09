ترمب يجتمع الليلة بمستشاريه الاقتصاديين لتقييم إجراءات مواجهة "كورونا"

أبلغ مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب سيجتمع بوزير الخزانة ستيفن منوتشين ومسؤولين اقتصاديين آخرين في وقت لاحق اليوم لتقييم إجراءات محتملة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المسؤول إن إدارة ترمب تدرس عددا من الخطوات المحتملة، بما في ذلك إجازات مرضية مدفوعة الأجر بحسب ما ذكرت "رويترز".