حالات "كورونا" موزعة بين الدمام والقطيف والرياض .. وفحصنا نصف مليون مسافر

أكدت وزارة الصحة أن السعودية سجلت حتى الآن 15 حالة مؤكدة، 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و3 من العراق و4 مخالطين للـ 11 السابقين، 3 منهم هي لزوجات اكتسبوا العدوى من أزواجهم، وحالة واحدة لأمريكي مر بالفلبين وإيطاليا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الحالات الـ 14 موزعة في غرف العزل بالمستشفيات المخصصة بين الدمام والقطيف، ووضعها الصحي مطمئن ومستقر ولله الحمد. أما حالة المريض الأمريكي فهي معزولة في العناية المركزة المخصصة نظرا لحالته الحرجة في المستشفى المعد لذلك بالرياض.

وأضاف : بلغ عدد من جرى فحصهم وإجراء الفرز لهم في المنافذ حتى الآن أكثر من نصف مليون من المسافرين القادمين للمملكة، وإجمالي الفحوص حتى الآن (2084) فحصا للحالات بينما بلغ عدد من جرى حصرهم ضمن دائرة المخالطين (468) مخالطاً جميعهم جرى فحصهم.