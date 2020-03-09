السعودية تمنع السفر مؤقتا إلى عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا بسبب "كورونا"

قررت السعودية اليوم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا وتعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال 14 يوما السابقة لقدومه إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة بحسب ما ذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة. كما استثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وكانت السعودية قد علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا ومصر وإيطاليا والعراق في وقت سابق.





