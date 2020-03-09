خلافا لتصريحات بوتين.. المالية الروسية: نستطيع التكيف مع أسعار نفط بين 25 و30 دولارا

قالت وزارة المالية الروسية اليوم إن البلاد يمكنها التكيف مع أسعار للنفط بين 25 دولارا و30 دولارا للبرميل لفترة من ست إلى عشر سنوات قادمة، وذلك بعد تهاوي الأسعار بأكبر وتيرة يومية منذ 1991.

وقالت الوزارة إنها قد تلجأ إلى صندوق الثروة الوطني للبلاد لضمان الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي إذا استمر نزول أسعار النفط. وقالت الوزارة إنه حتى الأول من مارس حوى الصندوق أكثر من 150 مليار دولار أو 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.



يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين قال قبل اجتماعات" أوبك +" الأخيرة في فيينا ، إن أسعار النفط الحالية "مقبولة ومناسبة لوضع اقتصادنا"، وإن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

