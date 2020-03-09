بسبب انخفاض عدد المرضى .. الصين تغلق 11 مستشفى مخصصة لعزل مصابي "كورونا"

أغلقت الحكومة الصينية 11 مستشفى من بين 14 مؤقتة تم تخصيصها لعزل مصابي فيروس كورونا فى ووهان. وأوضح التلفزيون الصيني أن وقف عمليات المستشفيات الـ 11 تم اعتبارا من أمس الأحد بسبب انخفاض عدد المرضى.
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