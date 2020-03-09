الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع خلال فبراير

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير 20 مليون طن فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 552 ألف حاوية بنسبة زيادة بلغت 2.46% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 901 سفينة وبلغ عدد الركاب 90 ألف راكبا بينما بلغ عدد العربات 76 ألف عربة وبلغ عدد المواشي 63 ألف رأسا من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية تحقيقا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.