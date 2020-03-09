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أحداث في صور

فيروس كورونا يشل مطار بكين الدولي

رويترز

مسافر يسير وحيدا في صالة المغادرة بمطار بكين الدولي الذي يشهد خلو من المسافرين في الفترة الحالية جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.

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