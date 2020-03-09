فيروس كورونا يشل مطار بكين الدولي

مسافر يسير وحيدا في صالة المغادرة بمطار بكين الدولي الذي يشهد خلو من المسافرين في الفترة الحالية جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.
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