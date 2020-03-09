"النيابة": غرامة تصل إلى 500 ألف ريال لمن لايفصح عن بياناته الصحية في المنافذ

أكدت النيابة العامة اليوم بأنه يجب على جميع المسافرين "سعودي - مقيم" القادمين إلى المملكة العربية السعودية "جواً، براً، بحراً" والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية.

وقالت النيابة أنه بحسب نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال لمن لم يفصح عن بياناته الصحية في المنافذ.

وأضافت النيابة: "يجب على جميع المسافرين القادمين إلى السعودية على الرحلات الدولية الالتزام بالتعليمات لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة".