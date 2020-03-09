عمومية "الشرقية للتنمية" ترفض زيادة رأس المال إلى 120 مليون ريال

أعلنت الشركة الشرقية للتنمية اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الثالث)، حيث تم عقد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 27.771 في مدينة الدمام، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:



(1) عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 75,000,000 ريال سعودي إلى 120,000,000 ريال سعودي لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين بمدينة الرياض، وذلك على النحو التالي:

- القيمة الاسمية لرأس مال الشركة قبل الزيادة (75,000,000) ريال سعودي، وبعد الزيادة ستكون (120,000,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة (7,500,000) سهم وبعد الزيادة (12,000,000) سهم.

- نسبة الأسهم الجديدة من رأس مال الشركة الشرقية بعد الاستحواذ تبلغ 37.5%

(2) عدم الموافقة على صفقة استحواذ الشركة على أصلين عقاريين في مدينة الرياض.

(3) الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

(4) عدم الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة والخاصة برأس المال للشركة.

(5) عدم الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم.



تم الاجتماع برئاسة الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف)

وقد أعتذر الأعضاء التالية أسماؤهم عن الحضور:

الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / خالد بن عبدالحميد آل شهاب (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / محمد بن أحمد الرحمه

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحضور

الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف)