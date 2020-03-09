"المعذر ريت": سيتم حساب مخصص الزكاة ضمن توزيعات 2019

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية بخصوص دفع زكاة صندوق المعذر ريت أنه إلحاقاً لإعلانها المنشور بتاريخ 05/07/1440 هـ الموافق 12/03/2019م، المتعلق بقرار مجلس إدارة صندوق المعذر ريت إخراج زكاة الصندوق اعتباراً من العام 2018، وحيث أن الصندوق لم يقم بدفع زكاة العام 2018 في حينه نتيجة لعدم استكمال الإجراءات النظامية، فإن مدير الصندوق يود أن يوضح نيته دفع زكاة الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات عن عام 2019. وسيتم حساب مخصص الزكاة ضمن توزيعات العام 2019، و جاري العمل على استكمال الإجراءت اللازمة لتسجيل الصندوق في الهيئة العامة للزكاة والدخل، وسيعلن مدير الصندوق على قيمة الزكاة المستحقة على الصندوق عند اتمام عملية التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبموجب هذا الإعلان يعلن مدير الصندوق تحديث الشروط والأحكام حسب المرفق.
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