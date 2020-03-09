انكماش الاقتصاد الياباني 7.1 % في نهاية العام الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي (الربع الثالث من العام المالي الياباني الحالي) بنسبة 7.1 % سنويا من إجمالي الناتج المحلي في أعقاب دخول الزيادة في ضريبة الاستهلاك حيز التطبيق في أول اكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء الياباني فإن معدل الانكماش المسجل خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوز التقديرات الأولية وكانت تشير إلى الانكماش بنسبة 6.3 % من إجمالي الناتج المحلي.

ويمثل معدل الانكماش المسجل في الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل انكماش للاقتصاد الياباني منذ الربع اثاني من 2014 . وجاء الانكماش الكبير الأخير مع زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10%.