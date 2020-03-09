رفع تعليق تداول سهم "اللجين القابضة"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية ( تداول) اليوم رفع تعليق تداول أسهم شركة اللجين القابضة في السوق ابتداءً من اليوم، يأتي ذلك بعد تعليق تداول السهم بناءً على طلب الشركة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 13/07/1441هـ الموافق 08/03/2020م عن الحدث الجوهري، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تم رفع التعليق تداول الأسهم.