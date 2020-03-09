أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم الاثنين بتراجع تجاوزت نسبته 5% مستردة جزءا من خسائرها الصباحية حيث كانت نسبة التراجع قد وصلت خلال التعاملات إلى 6.15 %.
وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات بمقدار 1050.99 نقطة أي بنسبة 5.07 % إلى 19698.76، بعد تراجعه خلال التعاملات بمقدار 1276.68 نقطة أي بنسبة 6.15 % إلى 19473.07 نقطة، ليهبط المؤشر إلى أقل من 20 ألف نقطة لأول مرة منذ يناير 2019 .
وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 82.49 نقطة أي بنسبة 5.61 % إلى 1388.97 نقطة.
جاء تراجع الأسهم اليابانية في إطار تراجع أسواق آسيا ككل خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 2.38 % وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 3.6% ومؤشر كوسبي لبورصة كوريا الجنوبية بنسبة 4.21 %.
يذكر أن فيروس كورنا المستجد الذي انطلق من الصين قتل حتى الآن أكثر من 3700 شخص، بينهم 3119 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 100 ألف شخص.
الأسهم اليابانية تتراجع أكثر من 5 % بسبب المخاوف من "كورونا"
أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم الاثنين بتراجع تجاوزت نسبته 5% مستردة جزءا من خسائرها الصباحية حيث كانت نسبة التراجع قد وصلت خلال التعاملات إلى 6.15 %.
أضف تعليق