الأسهم اليابانية تتراجع أكثر من 5 % بسبب المخاوف من "كورونا"

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم الاثنين بتراجع تجاوزت نسبته 5% مستردة جزءا من خسائرها الصباحية حيث كانت نسبة التراجع قد وصلت خلال التعاملات إلى 6.15 %.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات بمقدار 1050.99 نقطة أي بنسبة 5.07 % إلى 19698.76، بعد تراجعه خلال التعاملات بمقدار 1276.68 نقطة أي بنسبة 6.15 % إلى 19473.07 نقطة، ليهبط المؤشر إلى أقل من 20 ألف نقطة لأول مرة منذ يناير 2019 .

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 82.49 نقطة أي بنسبة 5.61 % إلى 1388.97 نقطة.

جاء تراجع الأسهم اليابانية في إطار تراجع أسواق آسيا ككل خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 2.38 % وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 3.6% ومؤشر كوسبي لبورصة كوريا الجنوبية بنسبة 4.21 %.

يذكر أن فيروس كورنا المستجد الذي انطلق من الصين قتل حتى الآن أكثر من 3700 شخص، بينهم 3119 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 100 ألف شخص.