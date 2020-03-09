"أبل" تحذف تطبيقات "كورونا" من متجرها





بعد تخطي أعداد المصابين بـ"كورونا" 100 ألف شخص حول العالم، يسعى بعض المطورين إلى تحقيق الربح من هذه الأزمة عبر الترويج لتطبيقات تنشر معلومات عن الفيروس، ما دفع شركة "أبل" إلى حذف عدد من تلك التطبيقات من متجرها الإلكتروني "آب ستور" لأنها لا تتبع مؤسسات معتمدة.

وتستهدف هذه الخطوة منع انتشار المعلومات المضللة أو الخطأ عن المرض، ولا سيما أن المعلومات يجب أن تكون من مصدر مطلع مثل الحكومات أو المستشفيات، وفقا لـ"الألمانية".

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية عن أربعة من مطوري التطبيقات القول إن "أبل" رفضت نشر التطبيقات التي تعرض حالة انتشار الفيروس في مختلف الدول والمناطق وكذلك الدول الموجود فيها إصابات مؤكدة بالفيروس.

وتعتمد بعض هذه التطبيقات على بيانات مأخوذة من مصادر مثل منظمة الصحة العالمية، ويؤكد المطورون أن موظفي "أبل" قالوا لهم إن أي شيء متعلق بفيروس كورونا المستجد يجب أن يصدر عن مؤسسات صحية معتمدة أو حكومية.

وقال مصدر مطلع آخر إن "أبل" أرسلت ردا مكتوبا يقول إن "التطبيقات التي تحتوي على معلومات بشأن البيانات الطبية السارية يجب أن تقدمها مؤسسة معترف بها".