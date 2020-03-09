"قمر الدودة" العملاق يضيء سماء العالم .. أكثر إشراقا بـ 30 %

القمر يعد من أكبر الأقمار الكاملة ويظهر بنسبة أكبر 14 %.





سيضيء قمر الدودة العملاق السماء اليوم، بعد اكتمال القمر المعروف باسم قمر الدودة، الذي يصبح في ذروته ليلا، وفقا لـصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويضيء القمر تماما على بعد 222.081 ميلا من الأرض ستكون في الساعة 5:48 مساء بتوقيت جرينتش، وسيكون مشرقا بشكل كبير، حيث سيظهر بنحو أكبر من القمر الطبيعي العادي بـ7 في المائة.

ويظهر القمر العملاق عندما يتزامن البدر تقريبا مع الحضيض، وهي نقطة في مدار القمر حيث يكون أقرب إلى الأرض، هذا يعني أن القمر العملاق يمكن أن يظهر أكبر 14 في المائة وأكثر إشراقا 30 في المائة من المعتاد، عند مشاهدته من الأرض حسب الوقت من العام.

ويعد قمر الدودة من أكبر الأقمار الكاملة التي ستضيء السماء هذا العام، بعد قمر الثلج في أوائل شباط (فبراير)، الذي يتزامن في الأغلب مع تساقط الثلوج بكثافة، ويعرف أيضا باسم قمر الجوع بسبب ظروف الصيد الصعبة في هذا الوقت من العام.

ويسمى بدر شهر آذار (مارس) بأسماء أخرى أيضا، وكلها ترتبط بتقويم المزارعين، مثل القمر الغراب وقمر الصوم الكبير وقمر السكر وغيرها.

ولعل اسم قمر الدودة يعود إلى أن في هذا الوقت من العام، تكون بداية فصل الربيع، حيث غالبا ما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، مع ذوبان الجليد، ومن ثم تظهر ديدان الأرض وغيرها من الحيوانات على السطح.

يذكر أن علماء الفلك والمصورين وجامعي السماء ينصحون بتنزيل التطبيقات والخرائط لتتبع تقدم القمر عبر السماء من أجل تسهيل المشاهدة والاستمتاع بها.