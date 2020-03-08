مؤسسة النقد: استمرار عمل فروع البنوك والمصارف في القطيف

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم أنه وبعد التنسيق مع وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، فإن فروع البنوك والمصارف العاملة في محافظة القطيف مستمرة في عملها حسب ساعات العمل المعتادة، مع التأكيد على الجميع بأهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
أخبار اقتصادية- محلية
- بنك التنمية الاجتماعية يطلق تمويل جديد بـ 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل
- خدمة جديدة لاستقدام العمالة الفلبينية إلكترونيا بأسعار محددة
- "الخدمة المدنية": دوام رمضان 5 ساعات.. وإجازة العيد 25 رمضان
- "الجمارك" لـ"الاقتصادية": السماح للأفراد بإدخال 100 علبة سجائر خاضعة للرسوم
- "الشورى" يوافق على تعديل فقرات من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية
- وزير الخدمة المدنية: الترقية للمستحقين.. ليست بالأقدمية
- "الشورى" يدعو لإبقاء رسوم المرافقين والشركات في 2020 بنفس مستوياتها في 2019
- الملك يوجه بإطلاق إسم "طريق الأمير محمد بن سلمان" على الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية
- وزير العدل: إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية.. الاكتفاء بمنع التعامل المالي
- توجه لتوحيد هوية البقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة
أضف تعليق