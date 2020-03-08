مؤسسة النقد: استمرار عمل فروع البنوك والمصارف في القطيف

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم أنه وبعد التنسيق مع وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، فإن فروع البنوك والمصارف العاملة في محافظة القطيف مستمرة في عملها حسب ساعات العمل المعتادة، مع التأكيد على الجميع بأهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.