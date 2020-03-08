بورصة الكويت تتصدر هبوط الأسواق الخليجية

هبطت الأسواق الخليجة اليوم بشكل حاد ، حيث تصدرت بورصة الكويت التراجعات بعدما هبطت 10 في المائة قبل أن توقف التداول، لتسجل البورصة ثاني أكبر خسارة له في يوم واحد.

و تراجع سوق دبي المالي بنحو 7.9 في المائة كأكبر هبوط يومي منذ أكتوبر 2008.

فيما هبط سوق ابوظبي نحو 5.4 في المائة كأكبر تراجع يومي في نحو 5 سنوات.

فيما تراجعت بورصة البحرين 3.4 في المائة ونحو 3 في المائة من التراجعات لبورصة قطر، فيما كان التراجع أقل حدة في سوق مسقط والذي اغلق متراجعا بنحو 2.75 في المائة.

وكان السوق السعودي قد هبط مؤشره العام بنحو 8.3 في المائة حيث اغلق عند مستوى 6846 نقطة.

وتاثر المؤشر العام بضغط من جميع القطاعات فيما كان قطاع البنوك الاكثر ضغطا بعدما تراجع بنحو 8.9 في المائة حيث هبطت أسهم 8 بنوك بالنسبة الدنيا، فيما هبطت أسهم مصرف الراجحي 7 في المائة كأقل البنوك هبوطا من حيث النسبة.

تلاه قطاع المواد الاساسية والذي تراجع بنحو 8.6 في المائة بعدما تراجعت أسهم شركات البتروكيماويات بشكل كبير اليوم، بستثناء أسهم شركة "سافكو" والتي قفزت خلال فترة المزاد بنحو 11.1 في المائة بعدما كانت تتداول قبل إغلاق المزاد على تراجع بنحو 8.1 في المائة.

وهبط قطاع الطاقة اليوم بنحو 8.75 في المائة، متأثر بتراجع سهم "أرامكو" والذي تراجع 9 في المائة، ليغلق السهم للمرة الأولى دون سعر الإكتتاب البالغ 32 ريال، حيث أغلق السهم عند 30 ريال.



و تراجعت أسهم نحو 100 شركة مدرجة في السوق الرئيسية بالنسبة الدنيا 10 في المائة، فيما تراوحت التراجعات في بقية الأسهم بنحو 7 و 5 في المائة، لتبلغ السيولة المتداولة 7.15 مليار ريال وهي أعلى سيولة منذ سبتمبر 2019.